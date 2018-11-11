Denizlispor'un ayak sesleri

DENİZLİ, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de zirve yolundaki en yakın rakibi Boluspor\'u da deplasmanda geriden gelip 2-1 mağlup etmeyi başaran Denizlispor, 2010 yılında düşüp bir daha çıkamadığı Süper Lig\'e dönüş yarışında dev bir adım attı. Ligde sezon başından bu yana ilk 2\'den kopmayan rakibini mağlup ederken son 8 maçta 7. galibiyetini alan, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde 4\'te 4 yapan Horoz, Süper Lig inancını güçlendirdi.

Lider Gençlerbirliği\'nin de haftayı mağlubiyetle kapatması, 3\'üncü basamakta yer alan yeşil-siyahlı ekibin iştahını artırdı. Milli maç arasına Gençlerbirliği 31 puanla lider girerken 2\'nci sırada Bolu 26 puanda kaldı. Direkt Süper Lig hattındaki rakibiyle olan puan farkını 1\'e indiren Denizlispor, milli araya 25 puanla 3\'üncü basamakta girdi. Horoz\'da futbolcular, yönetim ve Bolu\'ya gelen taraftarlar, maç sonrası statta sevinç yumağı oldu.

BURAK\'IN BOŞU YOK

Denizlispor\'un tecrübeli yıldızlarından Burak Çalık, son 3 maçta attığı 4 golle takımının 9 puan kazanmasına büyük katkı yaptı. Yücel İldiz teknik direktörlük görevine geldikten sonra yalnız 3-0 kazanılan ilk Afyonspor maçını boş geçen Burak, ardından Altay ve Bolu ağlarını birer, Adanaspor filesini ise 2 kez sarstı. Sezon başında Adana Demirspor\'a gol attıktan sonra İldiz gelene kadar suskun kalan Burak Çalık, 11 maçta 5 gole ulaşıp Mehmet Akyüz\'le birlikte takımın en skorer ismi oldu.

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