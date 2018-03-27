T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'un 4 hesabı

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, kalan 6 maçın en az 4'ünü kazanıp kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor

27 Mart 2018 15:15

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, kalan 6 maçın en az 4\'ünü kazanıp kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.
Ligde kurtuluş barajının 1 puan gerisinde, 30 puanla düşme hattında bulunan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta pazar günü zirve yarışındaki Ankaragücü\'nü ağrıladıktan sonra Balıkesirspor Baltok (D), Çaykur Rizespor, Samsunspor (D), Gaziantepspor ve Boluspor (D) maçlarıyla sezonu tamamlayacak. 
Hem ilk 6 sıra içindeki Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Boluspor, hem de alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Gaziantepspor\'la karşılaşacak olan Denizlispor, 4 galibiyetin ligde kalmaya yeteceğini hesaplıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde oynanan son 7 maçta alınan 4 galibiyet, kalan haftalar öncesi camiayı umutlandırıyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA Spor TotoLigDenizlisporLigdeAnkaragücüBalıkesirspor BaltokRizespor SamsunsporGaziantepsporBolusporRizesporSamsunsporTeknikFatih Tekke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24