Denizlispor'u son anlar yakıyor

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de kümede kalma yarışı veren Denizlispor, oynadığı son 4 maçın 2\'sinde son saniyelerde puan kaybetti.

Evinde Grandmedical Manisaspor karşısında mücadeleyi önde götürürken 90+3\'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ\'un attığı santrası yapılmayan golle 2-2 berabere kalan Denizlispor, son Altınordu deplasmanını ise 90+5\'inci dakikadaki frikik golüyle 2-1 kaybetti.

Denizlispor, bu kayıplarla düşme hattından aylar sonra sıyrılma fırsatını tepti. Ligde kurtuluş barajındaki Eskişehirspor\'un 1 puan gerisinde olan yeşil-siyahlılar, sezona milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada 3 günlüğüne izne çıktı.

Öte yandan Denizlispor\'da sakatlıkları bulunan Eze, Kerem Can ve Ziya\'nın lige verilen arada iyileşmeleri bekleniyor.

