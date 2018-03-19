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Spor

Denizlispor'u son anlar yakıyor

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'nci Lig'de kümede kalma yarışı veren Denizlispor, oynadığı son 4 maçın 2'sinde son saniyelerde puan kaybetti

19 Mart 2018 16:27

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de kümede kalma yarışı veren Denizlispor, oynadığı son 4 maçın 2\'sinde son saniyelerde puan kaybetti. 
Evinde Grandmedical Manisaspor karşısında mücadeleyi önde götürürken 90+3\'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ\'un attığı santrası yapılmayan golle 2-2 berabere kalan Denizlispor, son Altınordu deplasmanını ise 90+5\'inci dakikadaki frikik golüyle 2-1 kaybetti. 
Denizlispor, bu kayıplarla düşme hattından aylar sonra sıyrılma fırsatını tepti. Ligde kurtuluş barajındaki Eskişehirspor\'un 1 puan gerisinde olan yeşil-siyahlılar, sezona milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada 3 günlüğüne izne çıktı. 
Öte yandan Denizlispor\'da sakatlıkları bulunan Eze, Kerem Can ve Ziya\'nın lige verilen arada iyileşmeleri bekleniyor.
 

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