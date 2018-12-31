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Spor

Denizlispor'dan SMS kampanyası

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken aynı zamanda mali durumunu düzeltmek için yoğun çaba harcayan Denizlispor'da yönetim SMS kampanyası başlattı

31 Aralık 2018 13:36

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de şampiyonluk mücadelesi verirken aynı zamanda mali durumunu düzeltmek için yoğun çaba harcayan Denizlispor\'da yönetim SMS kampanyası başlattı. 
Kurmaylar kulübe katkı sağlamak isteyen taraftarların, \'HOROZ\' yazıp 2020\'ye kısa mesaj atmasını istedi. Her mesajın 20 TL değerinde olduğunu belirten Başkan Ali Çetin, \"Bu destek mesajı faturalı ya da faturasız tüm operatörler tarafından atılabilecek. Denizli ve yurt dışında yaşayan Denizlispor\'a gönül vermiş kişilerden de destek bekliyoruz. Denizlispor\'a şampiyonluk yolunda destek çıkılsın\" diye konuştu.

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