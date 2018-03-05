T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'dan galibiyet primine zam

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'nci Lig'de evinde uzatmada yediği golle Grandmedical Manisaspor'la 2-2 berabere kalarak düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor'da yönetim çarşamba günü deplasmanda oynanacak kritik Adana Demirspor maçının galibi

05 Mart 2018 17:47

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de evinde uzatmada yediği golle Grandmedical Manisaspor\'la 2-2 berabere kalarak düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor\'da yönetim çarşamba günü deplasmanda oynanacak kritik Adana Demirspor maçının galibiyet primlerine 2\'şer bin TL zam yaptı. 
Her galibiyette 8 bin TL prim alan futbolcuların Adana\'dan zaferle dönmeleri halinde 10\'ar bin TL kazanacağı, bu rakamın daha da artabileceği belirtildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 27 puanlı Ege temsilcisi, 28 puanı bulunan Adana Demirspor\'u mağlup etmesi halinde 12\'nci haftadan bu yana yer aldığı düşme hattından 26\'ncı haftada kurtulmuş olacak.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA Spor TotoLigGrandmedical ManisasporDenizlisporAdana DemirsporTLAdanaTeknikFatih TekkeEge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24