Denizlispor'dan galibiyet primine zam

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de evinde uzatmada yediği golle Grandmedical Manisaspor\'la 2-2 berabere kalarak düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor\'da yönetim çarşamba günü deplasmanda oynanacak kritik Adana Demirspor maçının galibiyet primlerine 2\'şer bin TL zam yaptı.

Her galibiyette 8 bin TL prim alan futbolcuların Adana\'dan zaferle dönmeleri halinde 10\'ar bin TL kazanacağı, bu rakamın daha da artabileceği belirtildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 27 puanlı Ege temsilcisi, 28 puanı bulunan Adana Demirspor\'u mağlup etmesi halinde 12\'nci haftadan bu yana yer aldığı düşme hattından 26\'ncı haftada kurtulmuş olacak.

