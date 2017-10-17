Denizlispor'dan Bahçeli'ye ziyaret 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'un Başkan Yardımcısı Mehmet Uz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk\'le birlikte Ankara\'da MHP Genel Merkezi\'ne giden Uz, Bahçeli\'ye üzerinde horoz amblemi bulunan siyah renkli Denizlispor forması ve kaşkol hediye etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Denizlispor\'a başarılar diledi.

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