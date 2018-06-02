Denizlispor'dan açıklama

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de başkan Mustafa Üstek\'in güven tazelediği kongrenin ardından kaybettiği zamanı telafi etmek için teknik direktör arayışları ile iç transfer görüşmelerine başlayan Denizlispor\'da yönetim, henüz anlaşma sağlanan bir isim olmadığını açıkladı. Sözleşmesi biten Fatih Tekke dahil birçok teknik adamı listesine alan Denizlispor\'da yönetim, \"Sosyal medyada yayılan teknik direktörlük görüşmelerinin sonuçlandığı ve anlaşmaya varıldığına dair haberlere itibar edilmemelidir. Şimdiye kadar herhangi bir futbolcu veya teknik direktör ile anlaşma yapılmamış olup yönetimimiz en doğru, en faydalı teknik direktör ve futbolcularla anlaşmalar gerçekleştirebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir\" açıklamasını yaptı.

Denizli\'de başkan Mustafa Üstek, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun mali genel kurulunda Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'le bir araya geldi.

AİSSATİ VE KAPPEL ZAM İSTİYOR

Denizlispor\'da iç transferde sözleşmeleri biten futbolculardan Aissati\'nin kalmak için 200 bin Euro, Kappel\'in ise 250 bin Euro istediği iddia edildi. Faslı futbolcu Aissati, geçen yıl Balıkesirspor\'dan devre arasında geldiği Denizlispor\'da yarım sezon için 65 bin Euro, Hollandalı Kappel ise 150 bin Euro yıllık ücrete anlaşmıştı. Kulüpte Canberk, Lazic, Asil Kaan, Alperen Babacan, Barış, Eze, Hüseyin Atakan ve Hasan ise sezon sonunda ayrılmıştı. Berkan, Burak, Cenk, Ömer Alp, Taşkın ve Veli\'nin de sözleşmeleri bitti.



