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Spor

Denizlispor'da Ziya Elazığspor maçında forma giyemeyecek

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Atatürk Stadı'nda saat 17

04 Eylül 2017 18:19

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de cumartesi günü Atatürk Stadı\'nda saat 17.00\'de Elazığspor\'u ağırlayacak Denizlispor\'a Ziya\'dan kötü haber. İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanan ve Eskişehirspor deplasmanında kadroya alınmayan tecrübeli futbolcunun diz altı kas dokusunda yırtık olduğu ve bu hafta da takımdaki yerini alamayacağı bildirildi. Sağ diz yan bağlarında yırtık tesbit edilen Cenk\'in ise tedavi için Almanya\'ya gideceği belirtildi.
İki futbolcu dışında takımda eksik bulunmadığını söyleyen Teknik Direktör Yusuf Şimşek, \"Ziya konusunda sabırlı davranacağız. Acele edip futbolcuyu haftalaraca kaybetmek istemiyoruz\" dedi. Elazığspor\'u yenerek hem galibiyetle tanışmak hem de son sıradan kurtulmak istediklerini sözlerine ekleyen Şimşek, \"Üst üste Eskişehirspor ve Ankaragücü\'nü mağlup eden güçlü bir takımla karşılaşacağız. Çok dikkatli olmak zorundayız\" diye konuştu.

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