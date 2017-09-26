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Spor

Denizlispor'da Yusuf Şimşek yolcu gibi

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'nci Lig'de Ümraniyespor'a da deplasmanda 4-2 yenilince 6 hafta sonunda 1 puanla son sırada kalan Denizlispor'da fatura teknik direktör Yusuf Şimşek'e çıkacak

26 Eylül 2017 15:27

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'nci Lig\'de Ümraniyespor\'a da deplasmanda 4-2 yenilince 6 hafta sonunda 1 puanla son sırada kalan Denizlispor\'da fatura teknik direktör Yusuf Şimşek\'e çıkacak. Yönetim, maç sonunda yaptığı değerlendirme sonucu Yusuf Şimşek\'ten istifasını isteme kararı aldı. Ümraniye deplasmanında alınan farklı mağlubiyet ve sergilenen kötü futbolun ardından özellikle sosyal medyada yoğun olarak Şimşek\'in görevi bırakması yönünde paylaşımlar yapıldı.
Maçın ardından Yusuf Şimşek\'in yaptığı değerlendirmede istifasını açıklamaması ve gelecek maçlara bakacaklarını söylemesi üzerine yönetim kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmede tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Başkan Mustafa Üstek ve yöneticiler, teknik direktör Şimşek\'le bir araya gelerek son durumu masaya yatıracak. Toplantıda Başkan Üstek\'in teknik heyette kan değişikliği yapmak için Şimşek\'ten istifa etmesini isteyeceği öğrenildi.

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