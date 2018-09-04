Denizlispor'da Üstek'in sabrı taştı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da 20 Eylül\'e olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Mustafa Üstek\'in yönetimin duyarsızlığı nedeniyle sandığa gittiği iddia edildi.

Üstek\'in geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Ankara\'ya gittiği, kendisi başkentteyken Altınordu maçı öncesi takıma primleri ödeme sözü veren yönetimden para çıkmayınca kongre kararı aldığı öğrenildi. Geçen yıldan bu yana kulüp için büyük mali destek vererek eski futbolculardan kaynaklı borç dosyalarını temizleyen, takımın ligde kalmasına katkı yapan Üstek\'in son olayın ardından sabrının taştığı belirtildi.

Altınordu maçı öncesi dağıtılacak Adana Demirspor galibiyeti primlerini cuma akşamına kadar yönetimin kendi içinden bulmasını bekleyen Üstek, prim ödenmeyince elini yine cebine atıp ödemeyi kendi yaptı. Kentten de destek bulamayan yeşil-siyahlılarda Mustafa Üstek\'in kongrede aday çıkması halinde görevi bırakabileceği dile getiriliyor. Daha önce de sık sık istifasını gündeme getiren Üstek, aday çıkmaması durumunda ise kulübün kayyuma kalmasına müsaade etmeyecek ancak tüm yönetimini değiştirecek. Üstek\'in Taner Atilla ve Necip İrdem ile yola devam edeceği fakat diğer yöneticilerin tamamını değiştireceği iddia edildi.