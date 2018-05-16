Denizlispor'da Üstek kararından vazgeçmiyor

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de kümede kalmayı başardıktan sonra olağan kongre tarihini 27 Mayıs-3 Haziran olarak açıklayan Denizlispor\'da göreve yeniden talip olmayacağını açıklayan Başkan Mustafa Üstek, kararından dönmüyor. Kentten destek alamadıkları için başkanlıktan ayrılacağını açıklayan Üstek, \"Biz kesinlikle yokuz çünkü destek olunmuyor. Talipliler varsa gelsin, kendilerine de yardımcı oluruz. Mevcut yönetim olarak kongreye kadar görevi sürdüreceğiz. Kim başkanlık için çalışma yapıyorsa kongrede çıkar aday olur. Sadece emeklerimizin boşa gideceğine üzülüyoruz. Kulüpte acilen mevcut futbolcularla anlaşılmalı. Yoksa geç kalınır. Hızlı hareket edilmeli. Zaman Denizlispor\'un aleyhine işliyor\" dedi.

Yeşil-Siyahlılarda başkanlık için eski başkanlardan Mehmet Özsoy, Şükrü Averi gibi isimlerin hazırlık yaptığı belirtiliyor.