Denizlispor'da Üstek bıraktı Çetin başladı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da başkan Mustafa Üstek görevi bırakma kararı aldığını açıkladı. Üstek, başkanlık görevini Ali Çetin\'e devretti.

Tüm yöneticilerin katıldığı Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısında Mustafa Üstek, \"Kongre kararı alınırken iki sorun vardı. Birincisi maddi problemler, ikincisi sağlık problemimdi. Parasal sorunu çözdük. Sonra tedavime başladım. Basit bir rahatsızlık değilmiş hastalığım. Geçen hafta yetkiyi başkan yardımcısı Ali Çetin\'e bıraktım. Gözüm arkada kalmadı\" dedi.

Yeni başkan Ali Çetin, görevi bırakma kararı alan Üstek\'e hizmetleri için teşekkür edip elini öptü ve çiçek verdi. Çetin, \"Bu sene o sene. Bu yıl bu takım şampiyon. Bu bayrağı en yukarı taşımak için uğraşacağız. Mustafa Üstek\'in hakkı parayla pulla ödenmez\" şeklinde konuştu.

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