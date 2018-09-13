Denizlispor'da Üstek bırakıyor

DENİZLİ, (DHA)

DENİZLİSPOR\'da 20 Eylül\'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi camianın ileri gelenlerinin desteğini alan Başkan Mustafa Üstek, sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmayacağını açıkladı. Daha önce adaylık için açık kapı bırakıp geçtiğimiz günlerde kent protokolünün yer aldığı toplantıya katılan Başkan Üstek, görevi bırakacağını belirterek sürpriz bir karara imza attı.

Mustafa Üstek, \"Sağlık sorunlarımdan dolayı kesinlikle kongrede aday değilim. Denizlispor ile uğraşmaktan sağlık sorunlarımla ilgilenemez oldum. Zaman zaman sağlık randevularıma yetişemediğim oluyor. Gelecek kişilere destek olacağım. Konu kesinlikle para değil. Kongrede aday çıksa da çıkmasa da ben aday olmayacağım. Artık görevi bırakıyorum. Kongrede yeni isimlerin bulunması gerekiyor\" dedi.