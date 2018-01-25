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Spor

Denizlispor'da transfer bütçesi 3 milyon TL

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -Transferde Kayserispor'dan Canberk, Osmanlıspor'dan Hasan, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Alperen, Grandmedical Manisaspor'dan İsmail ve Atiker Konyaspor'dan Eze'yi kadrosuna dahil eden TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'un

25 Ocak 2018 14:42

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -Transferde Kayserispor\'dan Canberk, Osmanlıspor\'dan Hasan, Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Alperen, Grandmedical Manisaspor\'dan İsmail ve Atiker Konyaspor\'dan Eze\'yi kadrosuna dahil eden TFF 1\'inci Lig ekibi Denizlispor\'un takviyelere 3 milyon TL bütçe ayırdığı bildirildi. 
Başkan yardımcısı Taner Atilla, çok önemli futbolcuları takıma kazandırdıklarını belirterek, \"5 transferimizin 4\'ü Süper Lig\'den geldi. Çalışmalarımız devam ediyor. Süper Lig\'den bir santrfor ile görüşüyoruz. Diğer ilgilendiğimiz futbolcu ise orta sahada görev yapıyor. Devre arasında transfere 3 milyon TL bütçe ayırdık. 50 bin Euro borç yüzünden iki dönem transfer yapamamıştık. Kulübün borcu 44 milyondan 15 milyon TL seviyelerine indi\" diye konuştu.  
MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AYHAN\'DAN ZİYARET
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Haluk Ulusoy Tesisleri\'ne gelerek yeşil siyahlıları ziyaret etti. Ziyaretin ardından MHP Milletvekili Ayhan ve Denizlispor yönetimi basın toplantısı düzenledi. Emin Haluk Ayhan, yönetimin, takım için çok önemli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Ayhan, \"Denizlispor\'un maddi açıdan sıkıntılı günler yaşadığını gördük. Mevcut yönetim bunu en alt seviyeye çekmek için çalışıyor. Bu sorun sadece Denizlispor\'un sorunu değil. Yönetimin çalışmalarını ve fedakarlıklarını görüyorum. Ligin ikinci yarısında takıma başarılar diliyorum\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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