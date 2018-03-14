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Spor

Denizlispor'da Tekke dönüyor

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

14 Mart 2018 15:59

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 7\'den 1\'e indiren Denizlispor\'da teknik direktör Fatih Tekke, bu hafta Altınordu deplasmanında takımın dümenine dönecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta içinde oynanan Adana Demirspor deplasmanında tribüne gönderilen Fatih Tekke\'ye müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. 
Cezasını pazar günü oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında çeken Tekke, Ege derbisinde saha kenarında olacak. Denizlispor\'da Erzurum karşısında sakatlanan Ziya ve Kerem Can\'ın yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Cenk ile Burak, Altınordu maçında forma giyemeyecek. Yönetim, Erzurum galibiyetinin 15\'er bin TL\'ye çıkaran primleri karşılığında futbolculara maç öncesi toplam 450 bin TL dağıtarak moral aşılayacak. Altınordu galibiyetinin primleri de 15 bin TL olarak belirlenirken beraberliğe prim ödenmeyecek.
Süper Lig yarışındaki Altınordu, ligde ikinci yarının en formda ekibi konumunda.

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