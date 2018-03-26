Denizlispor'da tek hedef 3 puan

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de düşme potasında yer alan Denizlispor, pazar günü saat 18.00\'de konuk edeceği Ankaragücü maçının hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Ligde 52 puanla direkt Süper Lig hattında yer alıp 53 puanlı lider Çaykur Rizesporla birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü önünde galibiyet arayacak yeşil-siyahlı ekipte, cezalı duruma düşen Taşkın haricinde eksik bulunmuyor.

Teknik direktör Fatih Tekke, çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyerek, \"Taraftarımıza bu maçta tribünde büyük iş düşecek\" dedi.

Yönetim, maç öncesi futbolculara 500 bin TL alacak dağıtarak moral aşılamaya çalışacak.

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