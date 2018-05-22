Denizlispor'da sessizlik sürüyor

DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor\'da tarihleri 27 Mayıs-3 Haziran olarak açıklanan olağanüstü kongre öncesi camiadaki sessizlik, taraftarı endişelendiriyor. Bu sezon son anda kümede kalmayı başaran Horoz\'da Başkan Mustafa Üstek\'in istifasının ardından yönetime resmi bir talip çıkmadı. Sözleşmesi bittikten sonra görevi bırakma kararı alan, yönetimin görüşmediği teknik direktör Fatih Tekke\'nin adı birçok kulüple anılıyor.

Alperen Babacan, Eze, Hasan, Canberk, Barış ve Asil Kaan lig bitmeden takımdan ayrılırken sözleşmesi sona eren Kappel\'in de Denizlispor\'da yeniden anlaşmayacağı öğrenildi. Takımın as futbolcularından Berkan, Burak, Cenk, Atakan, Veli, Aissati, Ömer Alp ve Taşkın\'ın da sözleşmesi biterken ligden talipleri olan Mehmet Akyüz\'ün elden kaçması da an meselesi.