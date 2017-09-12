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Spor

Denizlispor'da sakatlar can sıkıyor

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de 4 maçta 1 puanla son sırada yer alan Denizlispor'da kötü gidişatın yanı sıra sakat futbolcuların çokluğu can sıkıyor

12 Eylül 2017 18:26

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 4 maçta 1 puanla son sırada yer alan Denizlispor\'da kötü gidişatın yanı sıra sakat futbolcuların çokluğu can sıkıyor.
Sezon başından bu yana eksikler nedeniyle sıkıntı çeken Denizlispor\'da sakatlar kervanına Moritz ve Sankoh da eklendi. Elazığspor\'la oynanan son maçın ilk yarısında rakibiyle girdiği mücadele sakatlanınca oyundan alınan Moritz\'in adalesinde kanama olduğu, bu hafta oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. Sağ ayak üst adalesinde gerilme olan Sankoh ise Giresunspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.
Denizlispor\'da sakatlığı süren Ziya\'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Sakatlıkları süren Kappel ve Cenk de maçta yine forma giyemeyecek. Elazığspor maçının galibiyet primini 4 bin TL\'den 6 bin TL\'ye çıkarmalarına rağmen kazanamadıklarını söyleyen Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, \"Kappel ve menajeriyle görüştüğünü Hollandalı kanat oyuncusunun tedavisi için ülkesinden doktor geleceğini belirtti. Herkesin kendine çeki düzen vermesi gerektiğini belirten Fırat, yönetim kurulu toplantısında alınacak önlemlerin kararlaştırılacağını\" söyledi.

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