Denizlispor'da Roberts sıkıntısı



Denizlispor, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı takımda, Manisaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören golcü futbolcu Roberts'in bu maçta oynamayacak olması moralleri bozdu.



Fortis Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Bank Asya 1. Lig takımlarından Manisaspor ile 2-2 berabere kalan Denizlispor'da, kaybedilen 2 puanın yanı sıra golcü oyuncu Roberts'in kırmızı kart görmesi nedeniyle Sivasspor maçında oynamayacak olması moralleri bozdu. Lig kadar kupaya da önem verdiklerini belirten Teknik Direktör Ali Yalçın, "Kupada gruptan çıkabilmek için kendi sahamızda oynadığımız Manisaspor maçını mutlaka kazanmak istiyorduk. Maçın uzatma dakikalarında yediğimiz golle berabere kaldık. İyi mücadele ettik, ancak istediğimiz galibiyeti alamadık" diye konuştu.



Kupa maçında kaybedilen 2 puan kadar takımın en önemli oyuncularından Roberts'in kırmızı kart görmesi ve Sivasspor maçında oynamayacak olmasına da üzüldüklerini söyleyen Ali Yalçın, "Roberts çok formda ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncumuz. Sakat oyuncularımızın yanı sıra gol yollarındaki bu önemli oyuncumuzun da oynamayacak olması bizi zor durumda bıraktı. Ancak hiçbir mazeret üretmeden iyi hazırlanarak Sivasspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Bizim için kupa maçı geride kaldı. Artık ligdeki maçlarımıza konsantre olmak istiyoruz. Son haftalardaki kötü gidişimize mutlaka son vermek zorundayız" dedi.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Yalçın yönetiminde bugün yaptığı çalışmayla Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayan yeşil siyahlılar, Cumartesi günü karayoluyla İzmir'e gidecek, oradan da uçakla Sivas'a geçecek. Denizlispor'da, cezalı olan Roberts'in yanı sıra sakatlıkları süren Süleyman Olgun, Fatih Yiğen ve Güray, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Roman Kratochvil'in ise maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.