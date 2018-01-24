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Spor

Denizlispor'da primlere zam geldi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİSPOR yönetimi iki maçlık prim fiyatlarını artırdı

24 Ocak 2018 17:29

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

DENİZLİSPOR yönetimi iki maçlık prim fiyatlarını artırdı. Adanaspor zaferi için 4 bin TL olan iç saha galibiyet primini 6 bin TL\'ye çıkardıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Ahmet Selvi, İstanbulspor deplasmanında da kazanmaları halinde oyunculara 6 bin TL yerine 7 bin 500\'er TL dağıtacaklarını açıkladı.
Futbolcuların bu primi hak ettiğini ifade eden Selvi, \"Yeter ki kazansınlar. Aldıkları para analarının ak sütü gibi helal olsun. Bizler Denizlispor sevdalısıyız. Bu takımı en iyi yerde görmek istiyoruz\" dedi.
 

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