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Spor

Denizlispor'da primlere bir zam daha

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala kendisiyle aynı puanda averajla düşme hattında yer alan Samsunspor'a hayati öneme sahip maçta konuk olacak Denizlispor'da primlere yine zam geldi

19 Nisan 2018 17:55

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de bitime 3 hafta kala kendisiyle aynı puanda averajla düşme hattında yer alan Samsunspor\'a hayati öneme sahip maçta konuk olacak Denizlispor\'da primlere yine zam geldi. Daha önce maçın galibiyet primlerini 10 bin TL\'den 15 bin TL\'ye yükselten yönetim, 3 puan alınması durumunda futbolculara 20\'şer bin TL ödül dağıtma kararı aldıklarını açıkladı. Aynı karşılaşmada beraberlik primi de 7 bin 500 TL\'den 10 bin TL\'ye çıkartıldı.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, ligde kalma primlerini de 750 bin TL\'den 1 milyon TL\'ye yükselttiklerini belirterek imzaladıkları seneti sportif direktör Bülent Ertuğrul\'a teslim ettiklerini belirtti. Pazar günü oynanacak maç için 10 otobüs taraftarla Samsun\'a çıkarma yapacak Ege temsilcisi, Samsun Emniyeti\'nden güvenlik tedbirlerinin çoğaltılmasını istedi.

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