Denizlispor'da parola galibiyet

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son 2 maçından 4 puan çıkararak çıkışa geçen düşme hattındaki Denizlispor, yarın kendi sahasında Play-Off yarışı veren Adana Demirspor\'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı\'nda saat 13.00\'te başlayacak randevuda Burak Şeker düdük çalacak.

Müsabakanın bilet fiyatları misafir ve kale arkası tribünü 5 TL, maraton, kapalı A alt ve E üst 10 TL, kapalı B üst ve D üst 20 TL, VIP tribün 60 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Reha Erginer\'in zor bir maça çıkacaklarını, güçlü bir rakiple oynayacaklarını belirterek galip gelmek istediklerini söyledi. Yönetim galibiyet primini 4 bin TL olarak belirledi. Denizlispor\'da sarı kart cezalısı Sankoh ve Taşkın forma giyemeyecek.