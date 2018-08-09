T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da Özköylü sabır istedi

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında pazar günü evinde Gazişehir Gaziantep ile kozlarını paylaşacak Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü camiadan sabır istedi

09 Ağustos 2018 14:29

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'in ilk haftasında pazar günü evinde Gazişehir Gaziantep ile kozlarını paylaşacak Denizlispor\'da teknik direktör Osman Özköylü camiadan sabır istedi. Denizlispor\'un her sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini ancak bu senenin daha farklı geçeceğini dile getiren Özköylü, \"Başkanımız ve yönetimimiz büyük fedakarlıklarla transferleri yaptılar. Takımın biraz zamana ihtiyacı var. Ancak kimse endişelenmesin, iyi bir Denizlispor izlettireceğiz\" dedi. 
Fikstürün zorlu olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, \"Özellikle ilk 6 hafta zorlu geçecek. Rakiplerimiz de güçlü. Ancak bu demek değil ki biz de güçsüzüz. Rakiplerimiz ciddi transferler yapıp, ciddi kaynaklar aktardı. Ancak netice onlar da saha on bir kişi sahaya çıkacak biz de. İlk hafta Gazişehir Gaziantep\'i taraftarımızın önünde yenerek lige iyi ve moralli başlamak istiyoruz. Arzu ettiğimiz futbolu oynayıp güzel bir sonuç alacağız\" yorumunu yaptı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHATotoGazişehir GaziantepDenizlisporOsmanTakımınAncakRakiplerimizArzu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24