Denizlispor'da Mehmet Akyüz farkı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son 5 maçta 4 galibiyet alan Denizlispor\'da golcü Mehmet Akyüz fark yarattı.

Geçen sezon takımı ligde tutan isimlerin başında gelen tecrübeli forvet, sezon başında adı birçok takımla anıldıktan sonra kulüpte kaldı. İlk haftalarda suskun kalan Mehmet, forma giydiği 4 maçta skor üretemezken Denizlispor bu periyodu tek galibiyetle geçti. Haftalar geçtikçe takımıyla birlikte form tutan 32 yaşındaki futbolcu, yeşil-siyahlıların 4 galibiyet aldığı son 5 maçta ise 4 gol attı. Mehmet Akyüz, Eskişehirspor ve Osmanlıspor maçlarında birer, son oynanan Afjet Afyonspor mücadelesinde ise 2 gol atarak 3 galibiyete direkt katkı sağladı.

(FOTOĞRAFLI)