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Spor

Denizlispor'da mağlubiyet üzüntüsü

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor'a deplasmanda 3-0 kaybedip sezona çok kötü başlayan Denizlispor, İstanbulspor karşısında da hayal kırıklığı yarattı

19 Ağustos 2017 16:24

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta Adanaspor\'a deplasmanda 3-0 kaybedip sezona çok kötü başlayan Denizlispor, İstanbulspor karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Rakibine evinde tek golle boyun eğen Denizlispor, ilk 2 maçta puan alamazken taraftarını yine üzdü. Yeşil siyahlıların başında istediği sonuçları elde edemeyen Teknik Direktör Yusuf Şimşek ise futbolcuların mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi. 
Maçın genelinde üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirten Yusuf Şimşek, \"İkinci yarı nerdeyse kalecimiz yere yatmadı. Oyuncularımın iyi oynadığını düşünüyorum. Bu mağlubiyetleri en kısa zamanda telafi edeceğiz\" dedi.
Taraftara galibiyet armağan edemedikleri için çok üzgün olduğunu sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Onlardan şahsım adına özür diliyorum. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız ve galibiyetler alacağız\" dedi. 

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