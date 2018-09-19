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Spor

Denizlispor'da kongre günü

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da camianın merakla gözünü çevirdiği olağanüstü kongre yarın toplanacak

19 Eylül 2018 15:56

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da camianın merakla gözünü çevirdiği olağanüstü kongre yarın toplanacak. 
Denizli Atatürk Stadyumu Basın Toplantı Salonu\'ndaki genel kurul saat 18.00\'de başlayacak. Son 1.5 sezondur başkanlık görevini yürüten Mustafa Üstek\'in aday olmayacağını açıkladığı kulüpte ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayıp seçimin 28 Eylül Cuma gününe ertelenmesi bekleniyor. Kaynak arayışı içinde olan Denizlispor\'da henüz başkanlığa aday isim çıkmadı.

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