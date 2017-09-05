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Spor

Denizlispor'da Kappel sıkıntısı

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor'da cumartesi günü sahasında oynayacağı Elazığspor maçı öncesi Kappel sıkıntısı yaşanıyor

05 Eylül 2017 18:43

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Denizlispor\'da cumartesi günü sahasında oynayacağı Elazığspor maçı öncesi Kappel sıkıntısı yaşanıyor.
Sezon öncesi pubis başlangıcı teşhisi konulan, uzun bir tedavi ve dinlenme süreci sonrası takıma katılıp Eskişehir deplasmanında forma giyen Hollandalı futbolcunun sakatlığı nüksetti. Dün akşam antrenmanını ağrıları nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalan Kappel\'in Elazığspor randevusunda forma giyme şansının düşük olduğu belirtildi.
Sağ diz yan bağlarından sakatlanan Cenk tedavi için İstanbul\'a giderken, sakatlığı süren Ziya\'nın da durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Sakatlıklar konusunda talihsiz bir dönem geçirdiklerini söyleyen Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, \"Ciddi şanssızlıklar yaşıyoruz. Lig ilerliyor, ama henüz tam kadro maça çıkma şansı bulamadık. Kappel\'in Elazığspor maçına yetişmesi zor. Tüm şanssızlıklara rağmen bu karşılaşmayı kazanıp ligde ilk üç puanımızı almak istiyoruz\" dedi.

 

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