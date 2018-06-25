T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da kamp programı netleşti

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da transfer çalışmaları sürerken takımın kamp programı da netleşti

25 Haziran 2018 17:30

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da transfer çalışmaları sürerken takımın kamp programı da netleşti. Top başını 28 Haziran\'da tesislerinde yapacak olan Denizlispor, 1 gün sonra Afyonkarahisar\'a hareket edecek. Afyonkarahisar\'da 13 gün kalacak Ege ekibi ilk etap kampını tamamladıktan sonra ikinci kamp etabı için Kızılcahamam\'a geçecek. Kızılcahamam\'da 13 gün sürecek ikinci etap kampında en az 4 hazırlık maçı yapılacak. Başkan Mustafa Üstek, en iyi şekilde sezona hazırlanacaklarını belirterek, \"Özellikle transferde inanılmaz bir mesai harcıyoruz. Kampımız da belli oldu. En işi şekilde çalışıp lige iddialı şekilde başlayacağız\" açıklamalarını yaptı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA Spor TotoLigDenizlisporTopHaziranAfyonkarahisarEgeKızılcahamamBaşkan MustafaKampımızEn
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24