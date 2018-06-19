Denizlispor'da imzalar perşembe günü atılacak

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de dış transferde Adanaspor\'dan Gökhan Süzen ve Gazişehir Gaziantep\'ten Muhammed Himmet Ertürk\'ü alan Denizlispor\'un, prensipte anlaşmaya vardığı Balıkesirspor\'dan sol kanat Burak Çalık ve Altınordu\'dan ön libero Deniz Vural\'a perşembe günü imza attırması bekleniyor. Başkan Mustafa Üstek, bir terslik yaşanmaması ihtimalinde bu oyuncuların Denizlisporlu olduğunu açıkladı. Yönetim, transfer listesindeki Boluspor\'an Özgür İleri\'yle ise anlaşma sağlayamadı. Denizlispor, daha önce de listede yer alan Recep Niyaz ve Erhan Kartal\'dan vazgeçti.

İleri uca yapılacak takviye konusunda Boluspor\'da 2016-17\'de 20, geçen sezon 16 gol atan Rydell Poepon\'a son teklifi sunan Denizlispor, BŞB Erzurumspor\'la Süper Lig\'e çıkma sevinci yaşayan Christian Bekamenga\'yı da listesinde tutuyor. Balıkesirspor\'da 2016-17 sezonunda 14 gol bulan Bekamenga, geçen sezonu ise 2 golle geçti. Denizlispor, iç transferde teknik direktör Osman Özköylü\'nün raporu doğrultusunda İsmail Haktan\'la yollarını kesin olarak ayıracak. İsmail, geçen yıl devre arasında döndüğü yeşil-siyahlılarda 15 maçta 1 gol attı. İç transferde Burak Altıparmak ve Cenk Güvenç, son pürüzler giderilince imza atacak.