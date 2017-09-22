Denizlispor'da hedef galibiyet

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de 5 hafta sonunda sadece 1 puan toplayabilen sonuncu Denizlispor, pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Ümraniyespor maçında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, İstanbul\'da ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını belirterek taraftara umut verdi. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda Düzcespor\'u yenip moral bulduklarını ifade eden Şimşek, \"Kazanırsak bir çok şey düzelecek, kara günler bitecek\" dedi.

Kappel ve Cenk dışında eksik futbolcularının bulunmadığını ifade eden Yusuf Şimşek, \"Sakatlarımız yavaş yavaş iyileşiyor. Takımla çalışmalara başlayan sağ kanadımız Ziya oynayabilecek durumda. Futbolcularım en iyi şekilde müsabakaya hazırlanıyor. Diğer sakatlarımızın da bir an önce takıma katılmalarını istiyoruz. Ümraniyespor maçıyla yeni bir sayfa açacağız. Tek hedefimiz düşme hattından hızla uzaklaşmak\" cümlelerini kullandı.