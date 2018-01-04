T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da Ganvoula iddiası

DENİZLİ, (DHA) TFF 1

04 Ocak 2018 16:40

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de devre arasında 10 futbolcuyla yollarını ayırdıktan sonra transfer harekatına girişen düşme hattındaki Denizlispor\'un Belçika ekibi Anderlecht\'ten Silvere Ganvoula\'yı kiralayacağı iddia edildi. Geçen hafta Belçika ve Hollanda\'dan futbolcularla görüştüklerini açıklayan Sportif Direktör Bülent Ertuğrul\'un Kongo asıllı 22 yaşındaki Ganvoula konusunda önemli mesafe kaydettiği bildirildi.
Futbolcunun önümüzdeki günlerde Antalya kampına katılması bekleniyor. Daha önce bir dönem ülkemizde Elazığspor\'da da görev yapan Ganvoula, bu sezon Belçika\'da 11 maçta 1 gol attı. Kayserispor\'dan sağ bek Canberk Aydın\'ı alan Horoz\'da anlaşma sağlanan Giresunspor\'dan sol bek Canberk Dilaver ve Konyaspor\'dan golcü Patrick Friday Eze de takıma katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA TFFLigDenizlispor BelçikaAnderlecht Silvere GanvoulaGeçenBelçikaHollandaSportif Direktör Bülent Ertuğrul KongoGanvoulaFutbolcununAntalyaDahaElazığsporKayserisporCanberk AydınHorozGiresunsporCanberk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24