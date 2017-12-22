Denizlispor'da Bülent Ertuğrul sesleri

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de küme düşme hattında yer alan Denizlispor\'un eski futbolcusu Bülent Ertuğrul\'un sportif direktör olarak kulübe geri döneceği bildirildi. Teknik direktör Reha Erginer\'le yola devam kararı alan yönetimin, Bülent Ertuğrul\'u göreve getirip tecrübeli çalıştırıcının yükünü azaltacağı ifade edildi. Takımla yönetim arasında köprü görevini üstlenecek Ertuğrul\'un ilk yarı biter bitmez sözleşme imzalaması bekleniyor. Transfer çalışmalarını dü sürdüren yeşil-siyahlıların Manisaspor ile sözleşmesini fesheden Bulgar stoper Dimov\'la büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Dimov, Türkiye kariyerinde ilk olarak 2015-16 sezonunda Denizlispor forması giymişti.