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Spor

Denizlispor'da aidat uyarısı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de çoğunluk sağlanması durumunda 27 Mayıs Pazar günü kongreye gidecek Denizlispor'da göreve devam etmeme kararı alan yönetim, üyeleri aidatlar konusunda uyardı

24 Mayıs 2018 15:48

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de çoğunluk sağlanması durumunda 27 Mayıs Pazar günü kongreye gidecek Denizlispor\'da göreve devam etmeme kararı alan yönetim, üyeleri aidatlar konusunda uyardı. 
Aidat borcu olan üyelerin genel kurul salonuna alınmayacaklarını duyuran yönetim, 1064 delegeden şimdiye kadar 481\'nin üyelik aidatını ödediğini belirtti. Yönetiminden yapılan açıklamada, \"Denizlispor Kulübü Derneği\'nin ilgili tüzük maddesi gereğince üyelik aidat borcu bulunan genel kurul üyelerimiz 27 Mayıs Pazar günü  gerçekleştirilecek olan olağan genel kurula alınmayacaktır. Genel kurulu takip etmek, oy kullanmak ve aday olmak isteyen üyelerimizin 25 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar üye aidatlarını kulübümüz muhasebe departmanına iletmesi veya kulübümüzün hesap numaralarına yatırması gerekmektedir. Bugün itibariyle 1064 delegemizden üyelik aidatını ödeyen 481 üye kongreyi takip ederek, oy kullanabilecektir\" ifadeleri yer aldı. 
Öte yandan Denizlispor\'da yönetime henüz aday çıkmadı. 27 Mayıs\'ta çoğunluk sağlanamazsa kongre 3 Haziran\'da yapılacak. 
 

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