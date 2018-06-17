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Spor

Denizlispor'da 5 yıl sonra buluştular

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da yeni transfer Gökhan Süzen ve takımın golcüsü Mehmet Akyüz, 5 yıl sonra yeniden aynı kulüpte buluşacak

17 Haziran 2018 16:09

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da yeni transfer Gökhan Süzen ve takımın golcüsü Mehmet Akyüz, 5 yıl sonra yeniden aynı kulüpte buluşacak. Mehmet ve Gökhan, 2012-13 sezonunda Beşiktaş\'ta birlikte forma giydi. Gökhan, o sezon 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir\'den transfer olduğu Kartal\'da 12 maçta görev yaptı. 
Mehmet de o yıl siyah-beyazlılarda 6 karşılaşmada oynayıp ardından sonraki sezon Akhisarspor\'un yolunu tuttu. Tecrübeli sol bek Gökhan, 2016-17 sezonunda Sivasspor\'la 1\'inci Lig\'de şampiyonluk sevinci yaşadı. İki futbolcu yeni sezonda yine birlikte Denizlispor\'un şampiyonluğu için ter dökecek. Denizlispor, birçok kulübün transfer listesindeki Mehmet\'i bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.

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