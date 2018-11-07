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Spor

Denizlispor'a prim morali

DENİZLİ,(DHA) -  SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 2 mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim kesinin ağzını açtı

07 Kasım 2018 16:54

DENİZLİ,(DHA) - 
SPOR Toto 1\'inci Lig\'de ilk 2 mücadelesi veren Denizlispor\'da yönetim kesinin ağzını açtı.
Geçen haftaki Adanaspor galibiyetinin 6\'şar bin TL olan galibiyet primlerini dağıtan yeşil-siyahlılar, kritik Boluspor deplasmanı öncesi galibiyet primini 10 bin TL olarak belirledi. Başkan Ali Çetin\'in farklı galibiyet halinde prime zam yapabileceği öğrenildi. Öte yandan Denizlispor\'da iyilişen sağ kanat Ziya takımla çalışmalar başladı. Son 3 maçta forma giyemeyen Ziya\'nın bu hafda kadroda yer alması bekleniyor. Denizlispor\'da Cihan\'ın sakatlığı sürüyor.

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