T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'a büyük müjde

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİSPOR'da pazartesi günü deplasmanda oynanacak Grandmedical Manisaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürerken yönetim de 5 yıl sonra ilk kez Spor Toto gelirlerine konulan temlikleri temizledi

13 Ekim 2017 18:12

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİSPOR\'da pazartesi günü deplasmanda oynanacak Grandmedical Manisaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürerken yönetim de 5 yıl sonra ilk kez Spor Toto gelirlerine konulan temlikleri temizledi. Başkan Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve yönetici Hikmet Olgun\'un Ankara\'da yaptığı görüşmeler sonucu Spor Toto gelirlerindeki icra dosyaları temizlendi ve temlikler kaldırıldı. Kulübün Spor Toto gelirleri, 5 yıl sonra yeniden borçlara gitmeyip kasaya girecek.
Yönetimin Spor Toto gelirleri üzerindeki 21 icra dosyasına toplam 302 bin TL ödediği açıklandı. Denizlisporlu yöneticiler, Spor Toto Teşkilatı\'yla görüşmelerde kendilerine yardımcı olan Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar\'ı da makamında ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Uçar\'a isminin yazılı olduğu Denizlispor forması hediye eden Başkan Mustafa Üstek, \"Spor Toto gelirlerimizdeki icralar kalktı. Kulüp kaynaklarının önünün açılması adına önemli bir adım atıldı\" dedi.
PİRİM MORALİ
Denizlispor\'da futbolculara TFF 1\'inci Lig\'de milli maç arasından önce alınan Gazişehir Gaziantepspor galibiyetinin 4\'er bin TL\'lik primleri ödendi. Manisaspor maçının galibiyet primi ise 6 bin TL olarak belirlendi. Deplasmandaki beraberliğe ise 4 bin TL prim verilecek. Yeşil-siyahlılar pazar günü Manisa\'ya gidecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Osman Nuri BOYACIDENİZLİ DHADENİZLİSPORGrandmedical ManisasporSpor TotoBaşkan MustafaBaşkan Yardımcısı Taner AtillaHikmet Olgun AnkaraKulübün Spor TotoYönetimin Spor TotoTLDenizlisporluSpor Toto TeşkilatıAdalet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24