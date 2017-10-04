Denizlispor'a 200 bin TL bağış

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de ilk galibiyetini Gazişehir Gaziantep Futbol\'u 1-0 yenerek alan düşme hattındaki Denizlispor\'a mali destek geldi. Kentte eğitime başlayan Teknobil Teknoloji ve Bilim Koleji\'nin sahibi Mesut Tahal, kulübe 200 bin TL bağış yaptı. Tahal, bağış çekini Başkan Yardımcısı Taner Atilla\'ya teslim etti. Bağış için teşekkür eden Taner Atilla, Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle olumsuz havayı dağıttıklarını, milli arada sakatlıkların da düzelmesiyle Manisaspor karşısına tam kadro çıkacaklarını söyledi.

Milli maçlar nedeniyle sezona verilen 1 haftalık arada 4 gün izin yapan yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri\'ndeki antrenmanlara Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde start verdi. Lige verilen arayı fırsat bilen Horoz, Atatürk Stadı\'nda çim ve zemin yenileme çalışmaslarına da başladı. Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle yapılan çalışmalarda mevcut çim söküldü, zemindeki toprağın bir kısmı alındı. Kalan toprak havalandırılıp kot çalışması yapıldıktan sonra yeni toprak serpilip çimleme yapılacak.

FOTOĞRAFLI