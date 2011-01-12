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DENİZLİSPOR: 0

12 Ocak 2011 21:24

-DENİZLİSPOR: 0 - GAZİANTEPSPOR: 0 (İLK YARI) DENİZLİ (A.A) - 12.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'nda yapılan Denizlispor-Gaziantepspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 7. dakikada Cesar De Souza'dan aldığı pasla Denizlispor ceza sahasına giren Nounkeu sert vurdu, top Kaleci Evren'in ellerinde kaldı. 37. dakikada Ahmet Cebe soldan çalımlarla ceza sahasına girdi, yerden kaleye sert vuruşunda Nounkeu'ya çarpan topu defans uzaklaştırdı. 41. dakikada Gaziantepspor ceza sahası önünde serbest vuruş kazandı. Cesar De Souza'nın kullandığı serbest atışta top az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Hüseyin Sabancı, Mehmet Kağan Bingül, Şenol Ersoy Denizlispor: Evren, Ahmet Çağıran, Koffi, Yasin, Ahmet Burak, Ahmet Cebe, Braga, Levent, Emin, Serdar, Roberts Gaziantepspor: Karcemarskars, El Yasa, Emre Güngör, Nounkeu, Ivan De Souza, Popov, Murat Ceylan, Orhan, Jorginho, Olcan, Cesar De Souza Sarı kartlar: Dk. 39 Yasin (Denizlispor), Dk. 35 Cesar De Souza,  Dk. 45 Nounkeu (Gaziantepspor)

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