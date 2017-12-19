Denizlispor Yönetimi kadro operasyonu için devre arasını bekliyor

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de 5 maçtır galip gelemeyen ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlaması kesinleşen Denizlispor\'da yönetim, kadroda operasyon yapmak için devre arasını bekliyor. FIFA\'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı son bulan Denizlispor, ara transferde uzun süre sonra kadrosuna takviye yapacak. Verim alınamayan isimlerle yollarını ayıracak yeşil-siyahlılarda pazar günü iç sahada oynanacak Boluspor maçını bekleyen yönetim, \"Boluspor maçının ardından basın toplantısı yapılarak gerek takımımız ile ilgili gerekse diğer çalışmalarımız ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir\" açıklamasını yaptı.

Oyuncularla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili taraftarları uyaran yönetim, \"Birkaç oyuncumuzun hatası tüm takıma mal edilmemelidir. Hafta sonu oynanacak maçta taraftardan isteğimiz takımımızı desteklemeleri ve galibiyet için itici güç olmalarıdır. Denizlispor camiası olarak çıktığımız her maçta ne olursa olsun galip gelmek için gereken herşey yapılmalı, futbolcularımızın oyun içinde morallerini bozacak davranışlardan ve söylemlerden kaçınılmalıdır. Alınması gereken radikal kararlar ilk devrenin bitimi ile alınacak ve kadromuza gerekli olan tüm takviyeler devre arası transfer döneminde yapılacaktır\" ifadelerini kullandı.