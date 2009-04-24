Denizlispor yine zirvede



Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell'in işbirliğiyle oluşturulan Turkcell Fair-Play Ligi'nde 28. hafta kesin değerlendirme raporu açıklandı.



Karşılaşmalarda görülen kartlar, saha kapatma, seyircisiz oynama ve hak mahrumiyeti cezalarının, ceza puanı olarak işlendiği değerlendirmede, 76 puanla Denizlispor zirvede yer alırken, Beşiktaş, toplam 239 ceza puanıyla sonunculuğunu devam ettirdi.



Turkcell Fair-Play Ligi'nde 28. haftanın ardından oluşan kesin puan durumu şöyle:



1-Denizlispor..........: 76



2-Gençlerbirliği.......: 81



3-Gaziantepspor........: 82



4-Trabzonspor..........: 86



5-Hacettepe............: 101



6-Bursaspor............: 106



7-Ankaraspor...........: 106



8-Konyaspor............: 124



9-Kocaelispor..........: 128



10-İstanbul B.Şehir Bld: 133



11-Kayserispor.........: 139



12-Eskişehirspor.......: 139



13-Fenerbahçe..........: 149



14-Sivasspor...........: 160



15-Antalyaspor.........: 181



16-Galatasaray.........: 217



17-Ankaragücü..........: 220



18-Beşiktaş............: 239



