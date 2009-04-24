Denizlispor yine zirvede

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell'in işbirliğiyle oluşturulan Turkcell Fair-Play Ligi'nde 28. hafta kesin değerlendirme raporu açıklandı.
Karşılaşmalarda görülen kartlar, saha kapatma, seyircisiz oynama ve hak mahrumiyeti cezalarının, ceza puanı olarak işlendiği değerlendirmede, 76 puanla Denizlispor zirvede yer alırken, Beşiktaş, toplam 239 ceza puanıyla sonunculuğunu devam ettirdi.
Turkcell Fair-Play Ligi'nde 28. haftanın ardından oluşan kesin puan durumu şöyle:
1-Denizlispor..........: 76
2-Gençlerbirliği.......: 81
3-Gaziantepspor........: 82
4-Trabzonspor..........: 86
5-Hacettepe............: 101
6-Bursaspor............: 106
7-Ankaraspor...........: 106
8-Konyaspor............: 124
9-Kocaelispor..........: 128
10-İstanbul B.Şehir Bld: 133
11-Kayserispor.........: 139
12-Eskişehirspor.......: 139
13-Fenerbahçe..........: 149
14-Sivasspor...........: 160
15-Antalyaspor.........: 181
16-Galatasaray.........: 217
17-Ankaragücü..........: 220
18-Beşiktaş............: 239