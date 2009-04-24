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Spor

Denizlispor yine zirvede

24 Nisan 2009 18:27


Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell'in işbirliğiyle oluşturulan Turkcell Fair-Play Ligi'nde 28. hafta kesin değerlendirme raporu açıklandı.

Karşılaşmalarda görülen kartlar, saha kapatma, seyircisiz oynama ve hak mahrumiyeti cezalarının, ceza puanı olarak işlendiği değerlendirmede, 76 puanla Denizlispor zirvede yer alırken, Beşiktaş, toplam 239 ceza puanıyla sonunculuğunu devam ettirdi.

Turkcell Fair-Play Ligi'nde 28. haftanın ardından oluşan kesin puan durumu şöyle:

1-Denizlispor..........: 76

2-Gençlerbirliği.......: 81

3-Gaziantepspor........: 82

4-Trabzonspor..........: 86

5-Hacettepe............: 101

6-Bursaspor............: 106

7-Ankaraspor...........: 106

8-Konyaspor............: 124

9-Kocaelispor..........: 128

10-İstanbul B.Şehir Bld: 133

11-Kayserispor.........: 139

12-Eskişehirspor.......: 139

13-Fenerbahçe..........: 149

14-Sivasspor...........: 160

15-Antalyaspor.........: 181

16-Galatasaray.........: 217

17-Ankaragücü..........: 220

18-Beşiktaş............: 239

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