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Spor

Denizlispor yeniden ateş hattında

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1

30 Ekim 2017 17:20

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1. Lig\'de üst üste Gazişehir Gaziantep, Grandmedical Manisaspor ve Adana Demirspor maçlarından 7 puan toplayıp düşme potasından kurtulan Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a 4-1 yenilip yeniden ateş hattına girdi. Deplasmanda öne geçmesine rağmen rakibine farklı boyun eğen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Reha Erginer, çok kötü futbol oynadıklarını söyledi. Karşılaşmanın hiçbir bölümünde sergilenen performanstan memnun kalmadığını anlatan Erginer, \"Önde olduğumuz zaman dahi takımdan memnun kalmadım. Kötü futbol kötü bir skorla bitti\" dedi. 
BŞB Erzurumspor müsabakasının 6 puanlık maç olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, \"En kötü berabere dönebilirdik. Böyle bir maç beklemiyordum. Ne hücumda ne savunmada etkili olamadık\" diye konuştu.
Başkan Mustafa Üstek ise alınan yenilginin ardından futbolcuları uyardı. Kaleci Asil Kaan\'ın dışında takımı tanıyamadığını söyleyen Üstek, \"Kötü bir futbol oynadık. Maçı isteyen ve hak eden taraf Erzurumspor oldu. Ömer ve Sankoh\'un eksikliği takımda hissedildi ancak bize yakışan futbol bu değildi. Herkesin bir kez daha düşünerek Altınordu maçına odaklanması gerekiyor\" yorumunu yaptı. 

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