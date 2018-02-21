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Spor

Denizlispor-Ümraniyespor: 2-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mustafa Sönmez (xx) DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xxx) -  Alperen Babacan (xx), Taşkın (xxx), Cenk (xx), Kerem Can (xxx), Hasan (xx), Barış (xx) (Dk

21 Şubat 2018 21:08

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mustafa Sönmez (xx)
DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xxx) -  Alperen Babacan (xx), Taşkın (xxx), Cenk (xx), Kerem Can (xxx), Hasan (xx), Barış (xx) (Dk. 66 Kappel xxx), Ziya (xxxx), Aissati (xxx), İsmail Haktan (xx) (Dk. 83 Berkan xx), Mehmet Akyüz (x) (Dk. 61 Eze xxx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (x) - Timur (xx), Vasilogiannis (x), Rangelov (xx), Samet (x), İbrahim (xx), Mehmet Sedef (xx), Oğuz (x), Merthan (xx), Emircan (x) (Dk. 85 Mücahit), Tarık (x)
GOLLER: Dk. 83 Kappel, Dk. 90 Ziya (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Vasilogiannis (Ümraniyespor), Aissati, İsmail Haktan, Taşkın (Denizlispor)
KIRMIZI KART: Dk. 44 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de düşme hattındaki Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Giresunspor\'un ardından çıktığı ikinci maçta da lider Ümraniyespor\'u yenerek, kurtuluş yolunda dev bir adım attı: 2-0. Ev sahibi ekip, 44\'üncü dakikada Vasilogiannis\'in kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibini 83\'üncü dakikada Kappel ve 90\'ıncı dakikada Ziya\'nın golleriyle mağlup etmeyi başardı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Denizlispor, 23 puana ulaşırken Ümraniye, art arda 3 yenilgiyle 41 puanda kaldı, liderlik koltuğunu Çaykur Rizespor\'a kaptırdı.
11\'inci dakikada gelişen yeşil-siyahlı ekip atağında Aissati\'nin şutunda top kaleyi bulmadı.
20\'nci dakikada Mehmet Akyüz\'ün sert şutu Ümraniyespor defansından döndü.
44\'üncü dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Maçın başında sarı kart gören Vasilogiannis, Ziya\'ya yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
İlk yarı golsüz bitti.
83\'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Ümraniyespor\'un hücuma çıkarken kaptırdığı topla sağ çaprazdan hareketlenen Ziya, ceza sahasına çıkardı, Kappel penaltı noktasının üzerinden gelişine bir vuruşla kaleci Burak\'ı avladı: 1-0.
90\'ıncı dakikada ev sahibi ekip ikinci golü de buldu. Hızlı gelişen Denizlispor atağında Aissati, yaklaşık 30 metre taşıdığı topu boş pozisyondaki Ziya\'nın önüne yuvarladı. Ziya, ceza sahasına girer girmez kaleci Burak\'ın üzerinden aşırtıp ağları havalandırdı: 2-0.
90+2\'nci dakikada Denizlispor hücumunda Eze\'nin karşı karşıya pozisyondaki aşırtma vuruşu üst direkten döndü.
Karşılaşma 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

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