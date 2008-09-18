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Spor

Denizlispor-Trabzonspor 35. kez

18 Eylül 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'in dördüncü haftasında Atatürk Stadı'nda karşılaşacak olan Denizlispor ile Trabzonspor, ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Denizlispor, yarın Atatürk Stadı'nda yapacakları maç ile birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında yapılan 34 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında ise yaptığı 17 maçta, galibiyetlerde 8-5 üstünlük sağladı. 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

Bordo-mavililer, dış sahada 21 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 18 gole engel olmadı.

İki takım arasında geçen sezon Denizli'de yapılan maçı Denizlispor, Trabzon'da yapılan maçı da Trabzonspor 2-0'lık sonuçla kazanmışlardı.

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