Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

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Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu), Erdal Akdarı (Dk. 90 Mehmet Eren Sıngın), Bünyamin Balat (Dk. 73 Gökhan Süzen), Muhammet Özkal (Dk. 72 Schwechlen), Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı (Dk. 62 Bakasetas), Murat Cem Akpınar (Dk. 78 Siopis), Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Enis Destan (Dk. 69 Puchacz), Serkan Asan (Dk. 78 Peres)
Goller: Dk. 8 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Lopes, Dk. 66 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 63 Ahmetcan Kaplan, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)