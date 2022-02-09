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Spor

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Bordo-mavililere turu getiren golleri Hüseyin Türkmen ve Jean Kouassi kaydetti

09 Şubat 2022 22:30

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'a konuk oldu.

8. dakikada Hüseyin Türkmen'in golüyle öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekipte Tiago Lopes, 13. dakikada sarı kart gördü.

İkinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle başladı. 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu, skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Maçın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken Jean Evrard Kouassi'nin 69. dakikada kaydettiği gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle iptal edildi.

77. dakikada ceza sahasına hareketlenen Jean Evrard Kouassi, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti ve skor 2-1'e geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Trabzonspor, bir üst tura yükselen taraf oldu.

Türkiye Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda Trabzonspor'la birlikte Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor ve Sivasspor bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig'de ise Denizlispor, Balıkesirspor'a konuk olacak.

TIKLAYIN - Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu), Erdal Akdarı (Dk. 90 Mehmet Eren Sıngın), Bünyamin Balat (Dk. 73 Gökhan Süzen), Muhammet Özkal (Dk. 72 Schwechlen), Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı (Dk. 62 Bakasetas), Murat Cem Akpınar (Dk. 78 Siopis), Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Enis Destan (Dk. 69 Puchacz), Serkan Asan (Dk. 78 Peres)

Goller: Dk. 8 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lopes, Dk. 66 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 63 Ahmetcan Kaplan, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)

 

Maçtan önemli anlar

77' GOL! Kouassi, Trabzonspor'u yeniden öne geçirdi... Etkili paslarla rakip ceza alanına yaklaşan Trabzonspor'da Berat'ın derinlemesine topunu Murat Cem bekletmeden içeri gönderdi. Kouassi de kale alanı önünden karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşla kalecinin yanından topu ağlara yolladı: 1-2
 
58' GOL! Mustafa Çeçenoğlu maça denge getirdi... Denizlispor'un sol kanattan çok adamla yüklendiği bölümde Bünyamin'in ortaladığı topa arka direkte Mustafa son çizgiden dokundu, kaleci Erce'nin üzerinden aşan top çizginin içine doğru düştü. Son anda Erdal da bu topa hamle yapmıştı ancak gol Mustafa'ya yazıldı: 1-1
 
54' İKİ GÜZEL HAREKET! Sol kanattan gelişen Denizlispor atağında ortaya çevrilen top ters tarafa açıldı. Ceza sahası ön çizgisinde topu iyi kontrol eden Mustafa Çeçenoğlu, sol ayağıyla uzak köşeye doğru çok iyi bir plase yolladı. Çatala doğru giden topu Erce son anda kornere tokatladı.
 
53' KALECİNİN ÜZERİNE! Yusuf Erdoğan'ın orta alanda kazandığı top sonrası etkili paslarla ceza alanına giren Trabzonspor'da Murat Cem, sağ çaprazda buluştuğu topu soluna çekip yakın köşeye yerden vurdu. Kaleci Abdulkadir üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.
 
30' BİR KAFA! Trabzonspor'un Murat Cem'le sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası önünde topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top direğin hemen üzerinden auta çıktı.
 
23' ETKİLİ ATAK! Trabzonspor'un orta alanda oyun kurmaya çalıştığı anlardatopu kapan Denizlispor, Muhammed Eren'in pası sonrası Bekir'le ani atağa çıktı. Sol çaprazdan içeri sokulan Bekir'in nefis hareketler sonucu yakın köşeye yerden sert şutunda kaleci Erce topu kornere çeldi.
 
19' KAÇTI! Denizlispor'un sol kanattan gelişen atağında Erdal'ın son çizgiye inmeden ortaladığı topu kale alanı içinde Erce elinden kaçırdı. Devamında Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu yeniden önünde bulan Erdal'ın ceza alanı sol çaprazından ayağının üstüyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden auta çıktı.
 
8' GOL! Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'u öne geçirdi... Konuk ekibin sağ kanattan, köşe gönderinin birkaç metre önünden kazandığı serbest vuruşta Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Ön direkte kaleci Abdulkadir'in sektirdiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1
 
6' TEHLİKE! Trabzonspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği anda kendi yarı alanında topu kapan Denizlispor'da orta alandan atılan uzun pasla Bekir sol kanattan savunma arkasına hareketlendi. Bu sırada kaleci Erce, ceza sahasını terk ederek tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Bekir onun üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.
 
5' BİR ŞUT! Trabzonspor'un sol kanattan Yusuf'la kullandığı kornerde ceza sahası dışına açılan topu Ahmetcan göğsüyle yumuşatıp sol ayağıyla kaleye yolladı. Denizlispor kalecisi Abdulkadir, soluna giden topu güçlükle çeldi.
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