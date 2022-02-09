Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'a konuk oldu.

8. dakikada Hüseyin Türkmen'in golüyle öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekipte Tiago Lopes, 13. dakikada sarı kart gördü.

İkinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle başladı. 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu, skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Maçın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken Jean Evrard Kouassi'nin 69. dakikada kaydettiği gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle iptal edildi.

77. dakikada ceza sahasına hareketlenen Jean Evrard Kouassi, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti ve skor 2-1'e geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Trabzonspor, bir üst tura yükselen taraf oldu.

Türkiye Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda Trabzonspor'la birlikte Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor ve Sivasspor bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig'de ise Denizlispor, Balıkesirspor'a konuk olacak.

TIKLAYIN - Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu), Erdal Akdarı (Dk. 90 Mehmet Eren Sıngın), Bünyamin Balat (Dk. 73 Gökhan Süzen), Muhammet Özkal (Dk. 72 Schwechlen), Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı (Dk. 62 Bakasetas), Murat Cem Akpınar (Dk. 78 Siopis), Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Enis Destan (Dk. 69 Puchacz), Serkan Asan (Dk. 78 Peres) Goller: Dk. 8 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor) Sarı kartlar: Dk. 13 Lopes, Dk. 66 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 63 Ahmetcan Kaplan, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)

Maçtan önemli anlar