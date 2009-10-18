Denizlispor Teknik Direktörü Sağlam istifa etti

Turkcell Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Nurullah Sağlam görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Nurullah Sağlam kendisine ait resmi internet sitesinden yaptığı basın açıklamasında, ligin 9. haftasında dün karşılaştıkları Bursaspor'a son dakikalarda yenilen golle 3-2 mağlup olmalarının ardından, başkan Ali İpek'in soyunma odasına gelerek, oyuncularına ve kendisine birtakım onur zedeleyici tavırlar sergilemesinin istifa kararının gerekçesi olduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklama şöyle:

''Bursaspor maçı sonrası sayın başkanın soyunma odasına gelerek, oyuncularımın ve benim meslek onurunu zedeleyecek bir söz sarf etmesi, kendime ve mesleğime olan saygımdan dolayı asla kabullenemeyeceğim bir durumdu. İşin en önemli ve vahim boyutu ise bu söylemin, tüm oyuncularımın önünde gerçekleşmesi ve bir daha tamir edilebilmesi mümkün olmayan bir şekle dönüşmesiydi.

Oyuncularıma güvenimin tam olmasına ve takımın bu zorlukların üstesinden geleceğinden zerre kadar şüphem olmamasına rağmen, meslek onurumun gereği olarak, üzülerek de olsa Denizlispor'daki görevimden istifa etme kararı aldım.

Bu görevi kabul etmemde büyük pay sahibi olan sayın Cumhuriyet Başsavcımız Kazım Arapoğlu'na ve desteğini bizden esirgemeyen büyük Denizlispor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.''