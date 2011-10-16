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Spor

Denizlispor Teknik Direktörü istifa etti DENİZLİ (A.A)

16 Ekim 2011 17:57

-Denizlispor Teknik Direktörü istifa etti DENİZLİ (A.A) - 16.10.2011 - Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Güvenç Kurtar, görevinden istifa etti.  Kurtar, Denizlispor'da şanssız bir dönem geçirdiğini, hayatı boyunca bu tür şanssızlıkları üst üste yaşamadığını kaydetti.  İlk hafta Göztepe galibiyetinin ardından sahaya sürdüğü kadroyu, sakatlıklar ve cezalılar yüzünden bir sonraki maçlarda çıkaramadığını ifade eden Kurtar, şunları kaydetti:  ''Bugün aldığım kararla Denizlispor teknik direktörlüğünden ayrılmış bulunuyorum. Kan değişikliğinin takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Görev süresince benden desteğini esirgemeyen başta kulüp başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu'na, yönetim kurulu üyelerine, taraftarlara ve basın mensuplarına teşekkür ederim.''

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