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Spor

Denizlispor son sınavda

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

04 Mayıs 2018 13:42

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de aylarca son sıraya demir attıktan sonra geçen hafta Gaziantepspor\'u 5-0 yenerek kümede kalışını büyük oranda ilan eden Denizlispor, sezonu yarın Boluspor deplasmanında noktalayacak. Bolu Atatürk Stadı\'ndaki karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak. Ligde 38 puan toplayan Denizlispor, rakibinden 1 puan bile alırsa hiçbir hesaba bakmadan ligde kalacak. Sezon sonunda Denizli gibi 38 puanlı Eskişehirspor ve 35 puanla düşme hattındaki Samsunspor\'un yer alacağı üçlü averaj ihtimalinde de yeşil-siyahlılar sıkıntı yaşamayacak. Denizlispor\'un son hafta küme düşmesi için tek ihtimal, maçı kaybetmesi, ikili averajda eşit, genel averajda 11 gol farkla önde olduğu Samsunspor\'un ise aynı saatte Ümraniyespor\'u çok farklı yenerek aradaki farkı kapatıp öne geçmesi olacak.

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