Denizlispor siftah peşinde

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de evinde Adanaspor\'u 3-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başlayan küme düşme hattındaki Denizlispor, pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor\'u yenerek ilk dış saha zaferini elde etmeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılar İstanbul\'da zincir kırmak istiyor. Denizlispor evinde 1-0 boyun eğdiği Play-Off yarışındaki rakibinden Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda rövanşı alması halinde ilk kez 2\'de 2 yapacak. Hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Eze\'nin tedavisinin sürdüğü Denizlispor\'da cezalı Kappel forma giyemeyecek.