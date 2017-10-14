Denizlispor moralli gidiyor

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de pazartesi günü oynanacak Ege derbisinde Grandmedical Manisaspor\'a konuk olacak olan düşme hattındaki Denizlispor, deplasman yolculuğuna moralli çıkacak. Cenk ve Kappel\'in de iyileşmesiyle bu sezon ilk kez sahaya tam kadro çıkacak yeşil-siyahlılarda Gazişehir Gaziantep galibiyetinin primlerini hafta içinde alan futbolculara derbi öncesi 6\'şar bir TL prim sözü verildi.

Denizlispor, Manisa deplasmanından beraberlikle dönse dahi futbolcular 4\'er bin TL prim alacak. Milli maçlar için sezona verilen arada iyi çalışma imkanı bulduklarını söyleyen Teknik Direktör Reha Erginer, \"Manisaspor\'u da yenerek seri başlatmak istiyoruz\" dedi. Erginer, teknik direktörlük kariyerine başladığı Manisaspor\'u 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında çalıştırdı.