Denizlispor, Mehmet Taş'ı renklerine bağladı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de transfer arayışlarını sürdüren Denizlispor, orta sahada Mbamba\'nın sakatlanması sonrası Gençlerbirliği\'nden ayrılan Mehmet Taş\'ı renklerine bağladı.

Teknik direktör Osman Özköylü\'nün talebiyle orta sahaya takviye arayışına giren yeşil-siyahlılar, 27 yaşındaki Mehmet\'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Ankaragücü, Ankara Demirspor, Hatayspor, Nazilli Belediyespor, Mersin İdmanyurdu ve Adana Demirspor formalarını da giyen futbolcu, Süper Lig\'de 32, 1. Lig\'de 27 maça çıktı. Sezonu yarın Gazişehir Gaziantep\'i Atatürk Stadı\'nda ağırlayacağı maçla açacak Denizlispor\'da Mehmet dışındaki tüm transferlerin lisansı çıkarıldı. Mehmet Taş\'ın lisansı ise pazartesi günü alınacak.

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